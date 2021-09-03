У центрі Турина загорілася історична будівля: є постраждалі

В італійському місті Турин 3 вересня загорівся історичний п'ятиповерховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали людей з нього, також п'ять людей постраждали, повідомляє Обозреватель.

Будівля розташована на площі Карло Феліче.

Величезний стовп диму піднімається з даху. Джерело: repubblica.it

Займання почалося ще в 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом) на верхніх поверхах, а потім вогонь почав поширюватися і на нижні поверхи. Прилеглі до місця події вулиці були заблоковані, що призвело до ускладнення руху в центрі міста.

Пожежа виникла на верхніх поверхах. Джерело: repubblica.it

За попередніми даними, вогонь спалахнув через зварювальні роботи.

З будівлі було евакуйовано близько 100 осіб. Також відомо про п'ятьох постраждалих.

Пожежа охопила історичний будинок. Джерело: repubblica.it.

Гасіння пожежі ускладнюється тим, що дах обладнано багатошаровою системою ізоляції.