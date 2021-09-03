США вирішили виплатити по $ 2 тисячі кожному біженцю з Афганістану

Сполучені Штати Америки готуються до фінансової підтримки біженців з Афганістану. Більшість людей покинула країну залишивши всі свої речі там, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише Bloomberg.

Адміністрація Байдена та більше ніж 200 приватних агентств планують організувати систему для переселення евакуйованих афганських біженців.

Зазначається, що Державний департамент може витратити до 2275 доларів на кожного евакуйованого, оскільки організація переселення може тривати протягом декількох місяців. Кошти будуть направлені на житло, харчування й на інші необхідні для життя речі.

Більше ніж 50 тисяч афганців отримають звільнення від подачі заяви на отримання постійної візи. Ті біженці, що допомагали військовим США під час операції в Афганістані - потрапили до іншої міграційної категорії.

Автор: Сергій Пишкін