В Києві встановили другу з 15 демпферних систем

На перехресті вулиці Маршала Малиновського та Оболонського проспекту встановили демпферну систему, яка поглинає силу удару при аварії, повідомляє 24 Канал.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

"Армована система завдовжки 6,5 метрів, за даними виробника, здатна зупинити автомобіль на швидкості 100 км/год. За рахунок телескопічного складання конструкції та деформації внутрішніх елементів вона мінімізує серйозні наслідки ДТП і не "прошиває" машину наскрізь, як у випадках зі звичайними відбійниками" , – зазначив Костянтин Усов.

Згідно з технічними характеристиками, система має спеціальні модулі, які поглинають значну частину кінетичної енергії руху авто під час лобового та бокового зіткнення.

Перший у Києві амортизаційний пристрій "демпферної системи" встановили наприкінці минулого року на вул. Луговій. За даними поліції, таких систем у місті сьогодні потребують ще 15 "гарячих" точок з високою концентрацією дорожньо-транспортних пригод.