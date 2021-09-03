Курс валют: підсумки п'ятниці

У п'ятницю падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку прискорилося. Не допомогла навіть інтервенція Національного банку.

За інформацією порталу « Курс України », нерезиденти вже закінчили конвертувати виплачені дивіденди в валюту і пішли з ринку. Не видно було сьогодні і тих, хто розпродає держоблігації на вторинному ринку і теж ховається в валюту. Так чи інакше, але продавці, вчора розлючені тим, що долар знову повернувся нижче 27 гривень, сьогодні зіткнулися з банальним браком покупців і були змушені опустити цінники на продаж нижче рівня 26,90 гривень. Вихід Національного банку з покупкою стандартних 5 млн в районі 26,93 гривень (регулятор за вже сформованою традицією не встав з ордером на покупку, а задовольняв найдешевші заявки на продаж) лише на час зупинив зниження. Після відходу НБУ падіння продовжилося.

Закрили торги п'ятниці на 8 копійок на купівлі і на 7,5 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,93 / 27,00 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися вже вчорашнього дня: спред на відкритті склав 7 копійок. Продавці зробили відчайдушну спробу повернути котирування хоча б до цифри 27,00, але у них нічого не вийшло. Перша угода відразу на 1,5 млн доларів за ціною 26,95 гривень пройшла о 9:46 - і майже відразу стало зрозуміло, що сьогодні долар продовжить падіння. З самого старту торгів бажаючих продати було набагато більше, а після обіду число продавців перевищило число покупців в 2,5 рази. До 10:30 котирування ненадовго виросли до 26,962 гривень на покупку - і відразу ж пішли вниз. Об 11:00 на ринку з'явився Нацбанк. На покупку 5 млн доларів у нього пішло близько 10 хвилин. Незважаючи на надії продавців, більше він не з'являвся. І вже після обідньої перерви упав і рівень 26,90. Нижче опустилися спочатку цінник на покупку, а потім і на продаж. І тільки перед закриттям торгової сесії спекулянтам вдалося трохи качнути котирування вгору. Втім, це вже нікого не вразило.

Котирування закриття - 26,875 / 26,91 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 11,8 у порівнянні з четвергом і склав 159,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,9367 гривень.

Офіційний курс долара на 6 вересня встановлений на позначці 26,9298 гривень за долар, зниження на 9,49 копійок.

Офіційний курс євро на 6 вересня встановлений на позначці 31,9684 гривень за євро, зниження на 3,83 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні знизилася за день на 4 копійки: вранці готівкового «американця» продавали по 26,98-26,99 гривень, а до вечора - вже по 26,94-26,95 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1881. Сьогодні євро злетів до позначки 1,1908 долара після публікації вкрай слабких даних по ринку праці в США: нових робочих місць в серпні з'явилося всього 235 000, в 3 рази менше прогнозу. Потім євро скорегував своє зростання і опустився до 1,1870 долара. Готівковий євро сьогодні виріс на 5 копійок: вранці його продавали по 31,93-31,95 гривень, а до вечора цінник підняли до 32,00 гривень.

Російський рубль скористався слабкістю американського долара (після виходу даних по ринку праці США) і зріс до 72,55 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,68-72,73 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці подешевшав на 2 копійки: з 3,67-3,69 до 3,65-3,67 гривень за 10 руб