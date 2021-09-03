Малюська запропонував зменшити сферу застосування люстрації

Міністр юстиції України Денис Малюська виступив за збереження в країні механізму люстрації. При цьому він запропонував звузити сферу його застосування, повідомляє РБК-Украина.

"Нам потрібно механізм люстрації зберегти. Але його сфокусувати на реально критично важливих персоналіях, зменшивши сферу його застосування" , - сказав він.

Міністр зазначив, що вже розроблений законопроєкт, який повинен підкоригувати застосування люстрації. Однак з цього питання ще немає компромісу ні в парламенті, ні серед експертів.

Відзначимо, що в жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав, що звільнення чиновників за законом про люстрацію призвели до порушення їхніх прав.

Автор: Дмитрий Кузнецов