75-річний Петросян відростив вуса і помолодшав

Після того як 75-річний артист одружився з молодою обраницею, він не перестає дивувати шанувальників своїм зовнішнім виглядом Цього разу комік додав собі на обличчя кумедний акцент, повідомляє Сегодня.

Знаменитий гуморист Євген Петросян, який нещодавно вперше за довгий час показав спільне фото з молодою дружиною, несподівано з'явився з чорними густими вусами. Незвичайний образ артиста доповнив піджак лілового кольору і дещо змінена укладка волосся.

Кадрами Петросян поділився у своєму Instagram-акаунті. Фото були зроблені в гримерці перед черговим виступом артиста.

Готовий до виходу! Злітаю ракетою! – написав Петросян .

Євген Петросян з вусами / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Вуса, на думку шанувальників, не тільки освіжили зовнішній вигляд, але і "омолодили" Петросяна.

"Помолодшали з вусами! Дуже добре"

"Красень – чоловік"

"Вам так личить це колір!"

"Вуса вам йдуть"

"Імпозантний чоловік з вусами"

Нагадаємо, Євген Петросян і Олена Степаненко розлучилися в листопаді 2018 року. Після розлучення гуморист одружився вп'яте. Його обраницею стала 32-річна помічниця Тетяна Брухунова. У березні 2020 року в пари народилася дитина, яка став першою для Тетяни та другою для 75-річного Петросяна.