Інформація про жорсткий локдаун у Києві з 15 вересня виявилась "маячнею"

У п'ятницю ввечері деякі українські ЗМІ повідомили, що локдаун в Києві можуть ввести вже 15 вересня. Це означає, що вже через два тижні в столиці можуть знову закрити кафе, ресторани, салони краси та інші заклади.

Чи справді в Києві можуть ввести жорсткі карантинні обмеження і як коментують ці чутки чиновники розбиралися в РБК-Україна﻿.

Що відомо про можливий локдаун

Так, "проінформоване джерело" видання УНН повідомляє, що Кабінет міністрів "має ще півтора тижні до введення" жорстких карантинних обмежень.

"Будуть стежити за динамікою росту кількості хворих на коронавірус і вже від цієї статистики будуть вирішувати, наскільки жорстким буде локдаун", - сказав співрозмовник агентства і додав, що це "торкнеться громадського транспорту".

Окрім метрополітену та наземного транспорту обмежувальні заходи нібито будуть стосуватися роботи приватного сектору надання послуг: кафе, ресторанів, салонів краси та інших закладів.

До слова, користування метро Києва може бути обмеженим через систему "Київ Цифровий".

Чи можливий локдаун?

Цікаво, що вже не вперше за останні кілька днів лунає прогноз щодо посилення карантинних обмежень восени.

Зокрема, днями керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко заявив, що карантин не лише у столиці, а й у всій країні можуть посилити вже у першій половині вересня.

"Ситуація із захворюваністю в Україні все ще залишається контрольованою, проте захворюваність набирає оберти. Ще нещодавно ми говорили про спад тижневої госпіталізації до рівня у +5%, зараз ми спостерігаємо поновлення збільшення темпів госпіталізації до +15% на тиждень. За таких темпів очікування КШЕ про запровадження посилених карантинних обмежень у першій половині вересня 2021 мають підвищену імовірність", - наголосив він.

А от головний санітарний лікар Ігор Кузін раніше казав, що Україна може наблизитися до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки, а як наслідок - до введення локдауну - орієнтовно лише у листопаді.

Однак, за словами чиновника, якщо українці будуть активно вакцинуватися і дотримуватися карантинних норм, які діють наразі, то локдаун можна буде відтягнути на середину зими або й зовсім не допустити.

То буде локдаун у Києві з 15 вересня чи - ні?

Чітку відповідь на це питання у коментарі РБК-Україна надав начальник головного управління Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан, який також входить у міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Маячня. До локдауну далеко. Ситуація контролюється", - сказав Рубан.

Таким чином, чутки про запровадження локдауну в столиці України з середини першого осіннього місяця, судячи з усього, є лише чутками.