У Кабміні запропонували ввести нового учасника ринку електроенергії

Міністерство енергетики винесло на громадське обговорення проект закону про внесення змін до законодавства щодо розвитку систем накопичення енергії. Обговорення триватиме 30 днів, повідомляє UBR.

Зокрема, документ передбачає введення нового учасника ринку електричної енергії - оператора системи накопичення енергії. Також законопроект встановлює його права і обов'язки.

Крім того, проект закону стосується таких питань:

врегулювання ліцензування діяльності з накопичення енергії;

встановлення заборони для операторів системи передачі та розподілу здійснювати діяльність з накопичення енергії;

уточнення процедури проведення конкурсів на будівництво нових генеруючих потужностей;

встановлення вимог для використання систем накопичення виробниками електроенергії, в тому числі з поновлюваних джерел.

У Кабміні зазначили, що накопичувачі енергії є однією з перспективних технологій, яка дозволить підвищити гнучкість об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) країни. Такі акумулятори можна використовувати для підтримки частоти і перенесення потужності з періоду профіциту на час дефіциту.