У суботу, 4 вересня, 27-й день за місячним календарем. Місяць у знаку зодіаку Лев, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Левові - час енергійних починань, спілкування та розваг. Зростає схильність до авантюр і ризику, тому варто відкласти всі серйозні фінансові справи, підписання договорів і угоди з нерухомістю.

Сприятливий період для реалізації творчих задумів і відвідування театрів, музеїв, виставок.

4 вересня - день загострення інтуїції та життєві відкриттів. Будь-яка робота ладнатиметься, тому можна зайнятися старими, невирішеними справами.

Можна несподівано знайти вихід з важкої ситуації, яка віддавна не давала спокою. Бажано віддати борги.

У фазу Спадного Місяця зменшується життєва активність, можливо, буде частою зміна настрою. У цей період емоційного і фізичного спаду доцільно займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 4 вересня 2021 Овен (21.03-19.04)

Зірки радять Овнам провести час наодинці і зібратися з думками. Плани потрібно побудувати так, щоб зустрічей та заходів було якнайменше.

У спілкуванні із близькими, особливо старшого покоління, важливо проявити терпіння та делікатність - це допоможе уникнути сварок і серйозних конфліктів у найближчому майбутньому.

Телець (20.04-20.05)

День вдалий для індивідуальних проектів, творчості, вдосконалення, а ось колективна робота не буде корисною.

В особистому житті Тельців настане спокій та взаєморозуміння. Вдалий момент закрити непорозуміння, які накопичилися, і почати новий етап.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюків очікує сприятливий день: у справах і спілкуванні супроводжуватиме удача, ймовірно, покращиться фінансове становище.

Зірки обіцяють можливість легко отримати те, що раніше здавалося недосяжним. Важливо згадати про відпочинок і відновлення сил.

Рак (22.06-22.07)

Виклики дня вимагатимуть від Раків рішучості й емоційної витримки. Можливо, будуть конфліктна ситуація з родичами, побутові проблеми чи несподівана ситуація на роботі.

До вечора пристрасті вщухнуть, і настане оптимальний час для спокійного аналізу і відпочинку.

Лев (23.07-22.08)

Зірки обіцяють Левам сприятливий день для оформлення паперів і фінансових угод. Не виключено, що буде відрядження чи ділова поїздка.

Можливо, будуть конфліктні ситуації з оточуючими, не бажано заводити нові знайомства.

Діва (23.08-22.09)

Діви зіткнуться з несподіванками - як приємними, так і не дуже. Але переживати не варто: зірки обіцяють, що представники знака подолають будь-які труднощі.

Сьогодні працездатність буде на максимумі, тому вдасться вирішити багато справ. Увечері, можливо, буде зустріч зі старим другом.

Терези (23.09-22.10)

День Терезів буде наповненим пригодами і непередбаченими ситуаціями, можливо, хтось вводитиме в оману. Краще відкласти візити і поїздки, а також не давати обіцянок.

Важливо організувати собі відпочинок і заповнити енергетичні втрати в колі друзів чи близьких.

Скорпіон (23.10-21.11)

Для Скорпіонів день буде неоднозначним. Перша половина буде найвдалішою для вирішення важливих питань, великих придбань, різних угод. А в другій, можливо, будуть неприємності, які заберуть багато сил і енергії.

Щоб тримати ситуацію під контролем, зірки радять зберігати спокій та пильність.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільців здолають лінощі, а спілкування з оточуючими принесе розчарування та негативні емоції. Щоб не погіршити ситуацію, потрібно уникати з'ясування стосунків і відкритих конфліктів.

Увечері, можливо, різко погіршиться самопочуття.

Козеріг (22.12-19.01)

Зірки обіцяють Козерогам спокійний, розмірений день. Досягти цілей, які поставлено, допоможе раціональне планування та розподіл сил.

Вдалими будуть поїздки, подорожі, прогулянки, відпочинок на природі і спілкування із друзями.

Водолій (20.01-18.02)

Водоліям буде успіх у професійній діяльності і фінансових справах, але важливо уникати невиправданого ризику.

Зірки радять приділити увагу подружнім стосункам і організувати сімейний відпочинок.

Риби (19.02-20.03)

У Риб буде доволі пасивний день: прогресу в справах не передбачається, а спілкування не принесе задоволення.

Представниками знака керуватимуть емоції, тому важливо уникати конфліктів і сварок. На часі зайнятися прибиранням будинку чи роботою в саду.