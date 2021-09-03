Байден доручив розсекретити частину документів про теракт 11 вересня

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ, який наказує переглянути секретні документи, пов'язані з терористичними атаками 11 вересня. Частина документів буде представлена громадськості, повідомляє РБК-Украина.

Минулого місяця близько 1800 американців, які постраждали від терористичних атак, включаючи членів сімей жертв, співробітників служб швидкого реагування і тих, що вижили, попросили Байдена не приходити на заходи, присвячені 20-й річниці терактів, поки він не розсекретить документи, які можуть показати зв'язки уряду Саудівської Аравії з терористами.

"Коли я балотувався в президенти, я взяв на себе зобов'язання забезпечити прозорість щодо розсекречення документів про терористичні атаки на Америку 11 вересня 2001 року. У міру наближення 20-ї річниці цього трагічного дня я виконую це зобов'язання", - заявив Байден.

Зокрема, американський президент доручив Міністерству юстиції та іншим відповідним відомствам провести огляд розсекречення документів, пов'язаних з розслідуваннями Федерального бюро розслідувань 11 вересня. Генеральний прокурор повинен розсекретити документи протягом шести місяців.

Автор: Валерія Поліщук