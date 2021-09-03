Байден доручив розсекретити частину документів про теракт 11 вересня

Байден доручив розсекретити частину документів про теракт 11 вересня

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ, який наказує переглянути секретні документи, пов'язані з терористичними атаками 11 вересня. Частина документів буде представлена громадськості, повідомляє РБК-Украина.

Минулого місяця близько 1800 американців, які постраждали від терористичних атак, включаючи членів сімей жертв, співробітників служб швидкого реагування і тих, що вижили, попросили Байдена не приходити на заходи, присвячені 20-й річниці терактів, поки він не розсекретить документи, які можуть показати зв'язки уряду Саудівської Аравії з терористами.

"Коли я балотувався в президенти, я взяв на себе зобов'язання забезпечити прозорість щодо розсекречення документів про терористичні атаки на Америку 11 вересня 2001 року. У міру наближення 20-ї річниці цього трагічного дня я виконую це зобов'язання", - заявив Байден.

Зокрема, американський президент доручив Міністерству юстиції та іншим відповідним відомствам провести огляд розсекречення документів, пов'язаних з розслідуваннями Федерального бюро розслідувань 11 вересня. Генеральний прокурор повинен розсекретити документи протягом шести місяців.

Автор: Валерія Поліщук

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