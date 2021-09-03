Влада Афганістану звинуватила Пакистан у підтримці талібів

Віце-президент Афганістану Амрулла Салех звинуватив Пакистан у підтримці бойовиків терористичного руху «Талібан», які вторглися в афганську провінцію Панджшер, повідомляє Лента.Ру.

Раніше таліби заявили, що встановили контроль над Панджшером. За словами кореспондента турецької газети Yeni Safak, радикали вже почали святкувати повне захоплення Афганістану. Вони влаштували салют на честь падіння фронту опору.

Наступ «Талібану» в Панджшері почалося в ніч з 2 на 3 вересня після провалу переговорів з лідером Фронту опору Ахмадом Масудом.

У той же час представники Фронту національного опору (ФПС), що протистоїть талібам, спростовують заяву «Талібану» про перемогу в Панджшері. Вони заявляють, що змусили талібів відступити.