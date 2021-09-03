"Я не хотів покидати збірну України, а волів продовжити" - Шевченко

Андрій Шевченко хотів продовжити тренувати збірну України, проте Українська асоціація футболу не запропонувала новий контракт, повідомляє УНИАН.

Про це 44-річний фахівець повідомив на брифінгу, який він скликав разом зі своїм тренерським штабом.

Шевченко зазначив, що президент УАФ Андрій Павелко не хотів говорити про продовження контракту.

"Після чемпіонату Європи я і мій штаб прийняли рішення продовжити контракт, зробити пролонгацію зі збірною. По приїзду в Київ я зустрівся з президентом Павелком, де я йому про це повідомив. Він відповів, що не готовий зараз обговорювати цей момент, тому я полетів у відпустку. Я зустрівся ще раз з ним на фіналі чемпіонату Європи - розмови про пролонгацію не було. 30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. Я не говорив, що йду, я лише оголосив усім, що мій контракт закінчився" , - сказав колишній керманич головної команди країни.