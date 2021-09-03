Афганський опір заявляє про взяття в оточення сотень талібів

Представник Фронту національного опору Афганістану Алі Назарі заявив, що бійці оточили велику групу заколотників із руху "Талібан" на північному сході долини Панджшер, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Кілька сотень талібів опинились у пастці. У них закінчуються боєприпаси, і зараз вони обговорюють умови того, щоб здатися" , - сказав Назарі в ефірі.

Він також спростував повідомлення про те, що таліби встановили контроль над провінцією Панджшер, закликавши не вірити "їх пропаганді".

"Машина пропаганди "Талібану" продовжує публікувати одні й ті самі заяви про те, що Панджшер упав. Так вже було минулого тижня, але все це - неправда. Все якраз навпаки: Фронт національного опору змусив їх відступати" , - сказав він.

Як рух "Талібан", так і Фронт національного опору Афганістану, який протистоїть їм, заявляли в п'ятницю про успішні бої в провінції Панджшер, повідомляє телеканал Tolo News.

Провінція Панджшер, розташована відносно недалеко від Кабула, має стратегічне значення, оскільки через неї проходять зручні перевали, що з'єднують південь і північ Афганістану. Особливості місцевості провінції і розташованої в ній однойменної ущелини добре підходять для ведення партизанської війни. Так, ущелина була одним із головних центрів опору радянським військам. А таліби під час перебування при владі у 1990-х роках, так і не змогли захопити Панджшер.