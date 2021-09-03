Питання Донбасу тепер обговорюватимуться у форматі за участі США

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Сполучені Штати Америки братимуть участь в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму. Україна очікує на низку візитів, які відбудуться в найближчі місяці, повідомляє РБК-Украина.

“Я не можу розкривати деталі пропозицій. Але я можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму. Ми сподіваємося, що вже найближчі місяці відбудуться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з безпекових питань”, - заявила Стефанішина в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами віцепрем'єр-міністра, сьогодні Штати розуміють свою роль в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму й братимуть участь в порушенні цих питань не лише у нормандському форматі, але й в більш широких форматах.

"США вже матеріалізують своє бачення їхньої ролі в урегулюванні конфлікту, але з сьогоднішнього дня будуть обговорюватися не лише у нормандському форматі, але і в більш ширшому форматі, включаючи Сполучені Штати" , - відзначила Стефанішина.

Автор: Сергій Пишкін