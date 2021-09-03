Гончаренко анонсував скликання Ради для звернення до США

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко має намір подати до Верховної Ради підписи 150 парламентаріїв про скликання позачергової сесії. На ній буде запропоновано розглянути звернення до Конгресу США про надання Україні статусу військового союзника, повідомляє Обозреватель.

Про це Гончаренко заявив 3 вересня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Він уточнив, що був готовий подавати підписи ще на початку літа, але його вмовили не поспішати.

Нардеп уточнив, що подасть підписи наступного тижня.

"Проводитимемо позачергову сесію і, сподіваюся, Рада підтримає звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного військового союзника США поза НАТО" , – сказав Гончаренко.

Він також розповів, що збирався зробити це ще на початку літа, зібравши необхідні 150 підписів. Однак глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відмовив його, тому що була надія отримати план дій щодо членства в НАТО або особливу безпекову угоду.