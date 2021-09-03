В Міноборони пояснили, що таке Рамкова угода з США

Представник Міністерства оборони Ганна Маляр пояснила, що саме означає Рамкова угода, яку уклали між собою Україна та США. Подробиці обіцяють розкрити пізніше, повідомляє РБК-Украина.

"Домовилися про те, що у нас є спільна оборонна політика і те, що називають Рамкова угода, і люди думають, що це робить її меншою по вазі, це не так" , - відзначає Маляр.

За словами представника Міноборони, угода має рамки, які визначають її напрямки реалізації.

"Рамкова - це означає, що вона визначає рамку оборонної політики і напрямки, за якими вона буде реалізовуватися. Ця угода дає нам можливість укладати контракти. Точність вся буде потім" , - додає посадовиця.

Згідно з Рамковою угодою, Україна має право на співробітництво з США в обороні та технологічних сферах, а також на тренування.

"По цій угоді ми маємо право на тренування, на співробітництво в обороні та технологічних сферах" , - зауважила Маляр.

Автор: Сергій Пишкін