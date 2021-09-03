Вітренко назвав ціну на газ для населення в новому опалювальному сезоні

Голова правління НАК "Нафтгаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціна на газ для населення в опалювальному сезоні складе 7,4 гривні, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, це в три рази нижче, ніж поточна вартість на спотових ринках.

"Для потреб населення ціна (на газ - ред.) буде 7,4 гривні. Це в три рази менше, ніж поточна спотова ринкова ціна" , - сказав Вітренко ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він додав, що якщо підприємства теплокомуненерго братимуть газ для потреб бюджетних організацій, то вони можуть використовувати цей обсяг за ціною 7,4 гривні.

Автор: Дмитрий Кузнецов