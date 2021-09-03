США ввели санкції проти Ірану за викрадення американських громадян
США ввели санкції проти Ірану за викрадення американських громадян. Санкції були введені Мінфіном США проти представників розвідки Ірану, які намагалися викрасти американського громадянина іранського походження в Нью-Йорку, а також були причетні до інших подібних операцій за кордоном, повідомляє РБК-Украина.
"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США сьогодні ввів санкції проти чотирьох офіцерів іранської розвідки, які переслідували американського громадянина в США, а також іранських дисидентів в інших країнах в рамках масштабної кампанії, щоб змусити замовкнути критиків уряд Ірану", - повідомили в Мінфіні США.
При цьому уточнюється, що мережею іранських оперативників, які готували викрадення американського журналіста і правозахисника, а також переслідували дисидентів у США, Великобританії, Канаді та ОАЕ, керував високопоставлений представник розвідки Аліреза Шахвароги Фарахані. Операція іранських спецслужб провалилася, і в липні США висунули звинувачення у цій справі.
"Плани іранського уряду щодо викрадення людей є додатковим прикладом його постійних спроб заглушити голоси критиків, де б вони не були. Переслідування дисидентів за кордоном показує, що репресії уряду виходять далеко за межі Ірану", - заявила в цьому зв'язку директор OFAC Андреа Гаки.
Раніше іранська розвідка намагалася викрасти в Нью-Йорку журналіста і активіста іранського походження, нині громадянина США. Вони скористалися послугами приватного детектива для спостереження за жертвою. Іранські спецслужби планували використовувати швидкісні катери для транспортування жертви до Венесуели.
Автор: Анна Полисученко