США ввели санкції проти Ірану за викрадення американських громадян. Санкції були введені Мінфіном США проти представників розвідки Ірану, які намагалися викрасти американського громадянина іранського походження в Нью-Йорку, а також були причетні до інших подібних операцій за кордоном, повідомляє РБК-Украина.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США сьогодні ввів санкції проти чотирьох офіцерів іранської розвідки, які переслідували американського громадянина в США, а також іранських дисидентів в інших країнах в рамках масштабної кампанії, щоб змусити замовкнути критиків уряд Ірану" , - повідомили в Мінфіні США.

При цьому уточнюється, що мережею іранських оперативників, які готували викрадення американського журналіста і правозахисника, а також переслідували дисидентів у США, Великобританії, Канаді та ОАЕ, керував високопоставлений представник розвідки Аліреза Шахвароги Фарахані. Операція іранських спецслужб провалилася, і в липні США висунули звинувачення у цій справі.

"Плани іранського уряду щодо викрадення людей є додатковим прикладом його постійних спроб заглушити голоси критиків, де б вони не були. Переслідування дисидентів за кордоном показує, що репресії уряду виходять далеко за межі Ірану" , - заявила в цьому зв'язку директор OFAC Андреа Гаки.

Раніше іранська розвідка намагалася викрасти в Нью-Йорку журналіста і активіста іранського походження, нині громадянина США. Вони скористалися послугами приватного детектива для спостереження за жертвою. Іранські спецслужби планували використовувати швидкісні катери для транспортування жертви до Венесуели.

Автор: Анна Полисученко