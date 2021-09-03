Пожежу в костелі Святого Миколая локалізували
Рятувальники локалізували пожежу у столичному костелі Святого Миколая. Потерпілих в результаті інциденту немає, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться у повідомленні мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
"Рятувальні служби міста і фахівці ДСНС локалізували пожежу в Костелі Святого Миколая. Потерпілих немає", — зазначив Кличко.
У Міністерство культури та інформаційної політики України зазначили, що загоряння виникло під час репетиції.
"Площа пожежі — 80 кв м.
Пожежу вдалося оперативно локалізувати. Жертв немає. Значної шкоди будівлі не завдано. Зʼясовуємо ступінь пошкодження органу. На місці працює поліція для зʼясування причин загоряння", — йдеться у повідомленні в Facebook.