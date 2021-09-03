У посольстві США оцінили зустріч Зеленського з Байденом
Поїздка українського президента Володимира Зеленського до США підтвердила міцність взаємин двох країн, повідомляє УНИАН.
Про це заявили у посольстві США в Україні.
"Зустріч Президента США Джо Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським продемонструвала, що зв’язки між США та Україною міцніші, ніж будь-коли", — стверджують дипломати.
У дипмісії зазначили, що Оновлене партнерство двох країн буде зосереджено на п'яти основних напрямках співпраці, які були викладені в спільній заяві Байдена і Зеленського.