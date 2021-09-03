У Лондоні антивакцинатори поранили поліцейських

За інформацією Sky News чотири поліцейських отримали поранення під час протесту проти вакцинації в Лондоні. За даними поліції, протестувальники, в основному, знаходяться в районі південної частини Кенсінгтона, повідомляє РБК-Україна.

"Кілька протестувальників застосували силу проти поліції. В ході зіткнень постраждали четверо наших співробітників. Це неприйнятно. Ми працюємо на місці події" , - йдеться в заяві поліції.

Раніше вони намагалися штурмувати штаб-квартиру Управління з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення. Великобританія повідомила про більш ніж 42 тис. нових заражень на коронавірус COVID-19 в країні за останні 24 години.

Автор: Анна Полісученко