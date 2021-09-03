Магучіх взяла "золото" етапу Діамантової ліги

У Брюсселі закінчився черговий етап Діамантової ліги. Олімпійська призерка ігор в Токіо Ярослава Магучіх посіла перше місце в стрибках у довжину, повідомляє Кореспондент.

Українська спортсменка з першої спроби змогла стрибнути на 202 см. Олімпійська чемпіонка Марія Ласіцкене з результатом у 200 см посіла друге місце. Замкнула трійку призерів Нікола МакДермотт з аналогічним результатом, однак у російської спортсменки була менша кількість спроб, що і зіграло визначальну роль.

Ірина Геращенко завершила виступи на четвертій позиції з результатом 192 см. Юлія Левченко зайняла 8-е місце, не зумівши стрибнути на 192 см. Таким чином, на фінал Діамантової ліги Юлія не потрапила.