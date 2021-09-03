В Одесі зловили росіян, які грабували елітні авто

У п'ятницю, 3 вересня, в Одесі затримали двох громадян Росії за крадіжки майна з елітних автомобілів. Тепер їм загрожує до шести років в'язниці, повідомляє Факти.ICTV.

За даними правоохоронців, затримані росіяни - учасники злочинної групи. Вони вже мають судимості за такі ж злочини.

Сьогодні за допомогою спеціального обладнання вони проникали в автомобілі і викрадали майно. Для цього 44-річний та 38-річний чоловіки використовували автомобілі з номерними знаками з інших транспортних засобів.

Зараз поліцейські проводять слідчі дії, в тому числі обшуки за місцем проживання і в автомобілях, на яких їздили зловмисники. Також чоловіків перевіряють на причетність до інших злочинів на території Одеси та області. Тепер підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.