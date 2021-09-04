Вітренко пояснив, чому "СП-2" не запрацює повноцінно

Російський газопровід "Північний потік-2" поки не може бути запущено. Для цього він повинен відповідати європейському законодавству, а Росія не поспішає з цим, повідомляє Обозреватель.

Таку заяву в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" зробив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Він пояснив, що йдеться про комерційний запуск .

Він уточнив, що сам газопровід дійсно добудують і навіть можуть пустити газ, щоб переконатися, що він йтиме по трубі. Але в комерційному режимі цей проєкт не буде працювати, поки його не сертифікує німецький регулятор і не затвердить Європейська комісія.

"Для того, щоб проєкт (газопроводу) почав працювати, потрібно, щоб було забезпечено повну відповідність європейському законодавству. І це велике відкрите питання. Росія не забезпечує це відповідність" , – сказав Вітренко.

Глава "Нафтогазу" додав, що на цьому нюансі акцентувала увагу українська сторона під час переговорів в США.

"Ми це пояснювали американській стороні, це було почуто" , – підкреслив він.

Вітренко пояснив, що Росія не готова грати за європейськими правилами і продовжує використовувати газ як геополітичну зброю.