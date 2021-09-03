Танцюрист Дорофеєвої після коми вийшов на подіум

Танцюрист з балету співачки Наді Дорофєєвої, який знаходився в комі після побиття, Євген Гончаренко вийшов на подіум у рамках Ukrainian Fashion Week. Про це він написав у своєму Instagram.

"Сьогодні 17-й день після того, як я прокинувся. І я вже не просто стою на ногах, а ходжу на показі нашого українського дизайнера" , - зазначив він.

"Шановні хейтери, я сильніше, ніж ви собі могли уявити. І звичайно ж завдяки такій величезній підтримці людей, друзів, близьких і моєї ком'юніті. Має бути ще багато місяців реабілітації, але все буде неодмінно офігенно. Далі більше, далі краще" , - додав танцюрист.