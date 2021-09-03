У школах класи почали переходити на дистанційку

У Донецькій області вже кілька шкільних класів були змушені перейти на дистанційне навчання через виявлені в них випадки на коронавірусне захворювання, повідомляє Кореспондент.

Так, за словами директора департаменту освіти та науки облдержадміністрації Тетяни Сидашевої, у двох класах шкіл Добропільської та Миколаївській територіальних громад через коронавірус припинена очна форма навчання, йдеться в пресслужбі Донецької ОДА.

"Ми почали моніторинг захворюваності учнів і вчителів. На вчорашній день у нас захворіли двоє учнів і шість вчителів. Це два класи - один в Добропільській територіальній громаді та один в Миколаївській" , - розповіла вона.

Вона зазначила, що саме в цих ОТГ в порівнянні з іншими - низький відсоток вакцинації вчителів. Чиновник звернулася до педагогічних працівників, батьків учнів із закликом активізувати процес вакцинації від коронавірусу.