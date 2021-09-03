Меркель відвідала постраждалі від повені регіони. Вона відвідала через півтора місяця федеральну землю Рейнланд-Пфальц, що знаходиться в долині річки Ар, повідомляє РБК-Україна.

"Багато чого вже зроблено і розчищено, але будуть потрібні роки, щоб відновити цей збиток н﻿епорівнянних масштабів" , - заявила канцлер ФРН на пресконференції, передає SWR.

Меркель у супроводі прем'єр-міністра федеральної землі Малу Драйер вирішила особисто перевірити, як протікають роботи з очищення території від наслідків природних катаклізмів. В рамках візиту вони також зустрілися з місцевими жителями, постраждалими від негоди.

"Постраждалі можуть бути впевнені, що їм і далі допомагатимуть. Ми про них не забудемо" , - підкреслила канцлер.

У липні, через кілька днів після сильних повеней Меркель вже відвідувала регіон і обіцяла надати всебічну допомогу для його якнайшвидшого відновлення. Вона також дала обіцянку знову відвідати долину річки Ар через час.

Автор: Анна Полисученко