Киянин погрожував вибухом у багатоповерхівці за відібране авто

У Києві на Троєщині чоловік погрожував підірвати гранату в багатоповерховому житловому будинку. На місце виїжджав спецназ КОРД, повідомляє Обозреватель.

За попередніми даними, інформація про гранату не підтвердилася. Інцидент стався на вулиці Бальзака 26-А. Нашому кореспонденту вдалося дізнатися, що у чоловіка були ознаки алкогольного сп'яніння. На такі загрози він нібито вирішилося через те, що у нього відібрали автомобіль за водіння напідпитку.

Подальші подробиці НП встановлюватимуть слідчі. На місце були стягнуті значні сили правоохоронців, в тому числі і спецназ, а також автомобілі швидкої допомоги та пожежні.