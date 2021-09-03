ДМС назвала кількість афганців, які попросили притулку в Україні

370 громадян Афганістану звернулося до Державної міграційної служби (ДМС) України із заявою про визнання їх біженцями або особами, що потребують додаткового захисту.

«Наразі до територіальних органів ДМС звернулися 370 громадян Афганістану, які прибули евакуаційними рейсами, із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту» , – мовиться в повідомленні на запит журналістів Радіо Свобода﻿.

У ДМС додали, що особам, які звернулися за подібним захистом, гарантовано право проживання у родичів, у готелі, орендованому житлі або ж у пункті тимчасового розміщення біженців