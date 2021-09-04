Ключові міністри США відвідають Київ до кінця року - Стефанишина

Керівники ключових міністерств Сполучених Штатів Америки відвідають Україну до кінця року з метою впровадження домовленостей у сферах енергетики, клімату, економіки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це повідомила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Починається структурний діалог, і вже до кінця року ключові американські міністри будуть знаходитися в Києві, де будуть впроваджувати домовленості щодо енергетики, клімату, економіки, комерційної співпраці відповідно до домовленостей по 3 мільярдам доларів" , - розповіла Стефанишина.

За її словами, візит Володимира Зеленського до США перезапустив відносини між двома країнами. Віцепрем'єр також зазначила, що Сполучені Штати визнали Україну ключовим союзником в Східній Європі з точки зору безпеки, стабілізації демократичних перетворень в країнах пострадянського простору.