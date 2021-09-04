У Польщі українця оштрафували за п'яне водіння автобуса

У Польщі за керування міським автобусом в п'яному вигляді українця оштрафували та позбавили прав. 46-річного громадянина України затримали під час ранкової перевірки тверезості водіїв, повідомляє РБК-Україна.

"У крові чоловіка, який віз пасажирів на одному з міських маршрутів, виявили майже одне проміле алкоголю. Порушника відразу затримали" , - йдеться на сайті місцевої поліції.

Суд прийняв рішення позбавити українця водійських прав на 3 роки. Крім того, чоловіка оштрафували на 10 тис. злотих. 46-річний українець вже давно працює в Польщі і раніше ніколи не потрапляв в подібні ситуації.

Автор: Анна Полісученко