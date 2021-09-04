"Велика двадцятка" збереться через Афганістан

У Німеччині відбудеться віртуальна зустріч міністрів G20 щодо Афганістану. Це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією BBC Блінкен сказав, що він очолить зустріч міністрів 20 країн разом з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом.

У бесіді з журналістами держсекретар сказав, що його відомство перебуває в "постійному контакті" з американцями, які все ще знаходяться в Афганістані і хочуть виїхати.

Також він сказав, що США будуть "підтримувати канали зв'язку з талібами з важливих питань".