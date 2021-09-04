Латвія має намір відгородитися парканом від Білорусі

Влада Латвії вирішили виділити 29,5 млн євро для зміцнення загороджувальних споруд на кордоні з Білоруссю на тлі інспірованого режимом Олександра Лукашенка напливу нелегальних мігрантів, повідомляє Дзеркало тижня.

37 кілометрів огорожі з колючого дроту встановлять в найближчі один-два місяці, повідомив заступник голови Державної прикордонної охорони Латвійської Республіки Юріс Мартуканс в інтерв'ю Sargs.lv, опублікованому в п'ятницю, 3 вересня.

План на 2022-2024 роки передбачає створення повноцінної прикордонної інфраструктури, яка включає паркан, технічні та людські ресурси.

Державна прикордонна охорона ініціювала підвищення граничної надбавки до зарплати співробітників в залежності від завантаженості, інтенсивності роботи та інших чинників.