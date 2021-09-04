У США скоротили переробку нафти через COVID-пацієнтів

Нафтопереробному заводу Citgo Petroleum в Техасі довелося закрити кілька цехів через брак кисню, повідомляє Лента.Ру.

За даними Bloomberg, дефіцит газу відзначається на тлі зростання кількості важких випадків коронавірусу, для яких необхідна штучна вентиляція легенів (ШВЛ).

Завод працюватиме не на повну потужність чотири дні, оскільки зараз кисневі балони потрібніше пацієнтам в реанімації ковідних відділень, а поставки газу порушені.

Підприємства з переробки нафти використовують технічний кисень для виробництва сірки, бензину і дизельного палива. Citgo Petroleum призупинив ці процеси, щоб лікарні на південному сході США змогли врятувати більше «важких» хворих за допомогою апаратів ШВЛ.