В Одесі випустили з СІЗО підозрюваного у вимаганні активіста

Приморський районний суд Одеси відпустив з СІЗО громадського діяча Євгена Резвушкіна, затриманого в червні за підозрою у вимаганні великої суми грошей у підприємниці, повідомляє УНИАН.

Як заявили у суді, сьогодні було переглянуто запобіжний захід чоловікові, який підозрюється у вимаганні.

Адвокат фігуранта стверджує, що здоров'я Резвушкіна після затримання погіршилося - у нього проблеми зі слухом, що вимагає посиленого лікування. Прокуратура наполягала на утриманні в СІЗО.

Заслухавши сторони, суд вирішив відпустити підозрюваного з СІЗО, замінивши запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт. Міра обрана на 2 місяці.