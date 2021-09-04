Японія та Росія створюють аналог "Хабла"

"Роскосмос" та Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) підписали угоду про створення ультрафіолетової космічної обсерваторії "Спектр-УФ", заявив заступник директора російського Інституту астрономії РАН Михайло Сачков, повідомляє РИА Новости.

"З 2021 року Японія повноправний учасник проєкту. Підписано угоду між "Роскосмосом" і космічним агентством Японії з виготовлення японською стороною спільно з (російськими) Інститутом астрономії та Інститутом космічних досліджень спектрографа для дослідження атмосфер екзопланет" , - сказав Сачков.

Астрофізична обсерваторія "Спектр-УФ" ("Всесвітня космічна обсерваторія - Ультрафіолет") призначена для спостережень в недоступних для наземних телескопів ділянках ультрафіолетового спектра. "Спектр-УФ" за своїми можливостями близький до американського космічного телескопа "Хаббл".