Таліби пообіцяли афганкам освіту та роботу

Представник руху «Талібан» Сухейль Шахін в розмові з Fox News заявив, що жінки в хіджабі в Афганістані матимуть доступ до освіти і роботі, повідомляє Лента.Ру.

"Права жінок будуть дотримуватися. У них не буде проблем з отриманням освіти або можливістю працювати", - пообіцяв Шахін.

1 вересня представник талібів в катарській столиці Доха Шира Мохаммад Аббас Станікзай повідомив, що жінкам буде дозволено працювати в уряді на посадах нижче поста міністра. За його словами, така можливість буде тільки у жінок, які не співпрацювали з США.

За повідомленнями правозахисників ООН, ситуація з правами мешканок Афганістану зараз вкрай важка. Їх б'ють на вулиці, забороняють ходити в школи і викрадають.