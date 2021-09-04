На Кіровоградщині начальник Льотної академії "погорів" на хабарі

У Кіровоградській області поліція викрила начальника Льотної академії та його підлеглого - керівника училища - на вимаганні та отриманні хабаря розміром у 20 тисяч доларів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними слідства, начальник академії спільно зі своїм підлеглим вимагали та отримали кошти від підприємця за укладання угод про співробітництво у сфері професійної підготовки студентів саме з його фірмою" , - зазначено в повідомленні Офісу генерального прокурора..

Після отримання хабаря чоловіків затримали правоохоронці. Слідство триває, вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.