У Мінкульті відреагували на пожежу Миколаївського костела
Міністр культури України Олександр Ткаченко запевнив у своєму Telegram-каналі, що причини пожежі в соборі Святого Миколая в Києві будуть ретельно розслідувані.
"Ця ситуація, яка вимагає безумовної, невідкладної уваги та розслідування", - повідомив міністр.
Ткаченко уточнив, що загоряння виникло під час репетиції, полум'я охопило 80 кв.м. площі костелу.
"Але ключове - вона ліквідована без жертв, а також, значної шкоди будівлі не завдано", - зазначив він.
"Окреме питання - ступінь пошкодження органу. Зараз працюємо над цим і до розслідування вже підключилася Нацполіція. Зараз костел в безпеці, за що ми вдячні колегам з ГСЧС. Вранці повідомлю деталі. Буду тримати розслідування ситуації під особистим контролем", - підкреслив Ткаченко.