У Мінкульті відреагували на пожежу Миколаївського костела

Міністр культури України Олександр Ткаченко запевнив у своєму Telegram-каналі, що причини пожежі в соборі Святого Миколая в Києві будуть ретельно розслідувані.

"Ця ситуація, яка вимагає безумовної, невідкладної уваги та розслідування" , - повідомив міністр.

Ткаченко уточнив, що загоряння виникло під час репетиції, полум'я охопило 80 кв.м. площі костелу.

"Але ключове - вона ліквідована без жертв, а також, значної шкоди будівлі не завдано" , - зазначив він.