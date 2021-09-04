Оприлюднено рейтинг депутатів-прогульників

Комітет виборців України проаналізував, як депутати Верховної Ради голосували протягом двох років. За даними КВУ, опублікованими в п'ятницю, 3 вересня, 12 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань, повідомляє Кореспондент.

Депутат Вадим Столар протягом двох років взяв участь лише у 2,5% голосувань. Степан Івахів взяв участь в 4% голосувань, Вадим Рабинович - 5%, Андрій Деркач, Ігор Абрамович - 7%, Ігор Палиця, Олександр Дубинський, Дмитро Шенцев - 8%, Тарас Козак - 9%, Олександр Герега, Юлія Льовочкіна, Олександр Фельдман - 10%.

Серед фракцій в Раді "Слуга народу" взяла участь у 84% голосувань, а представники ЄС - у 80%. Депутати "Голосу" взяли участь у 74% голосувань, група "Довіра" - у 71%, "Батьківщина" - у 63%. Найнижчі результати у депутатів "За майбутнє" - взяли участь у 53% голосувань і ОПЗЖ - 46%.

"Відмова від голосувань також стала формою саботажу роботи ВР з боку окремих парламентських фракцій. Попри те, що в ВР введена система штрафів за відмову від голосувань, це не дуже впливає на дії народних депутатів" , - зазначив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Верховна Рада фактично ігнорує законопроєкти, розроблені представниками опозиційних фракцій, заявили у КВУ.