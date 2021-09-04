Курс валют НБУ на 4 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 4 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 3 вересня, не змінився і залишається на рівні 27.02 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 4 вересня 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 32.01 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 4 вересня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 4 вересня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.26 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 4 вересня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і склав 29.49 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 4 вересня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і склав 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 4 вересня 2021 року.