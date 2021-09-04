Курс валют НБУ на 4 вересня

Курс валют НБУ на 4 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 4 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 3 вересня, не змінився і залишається на рівні 27.02 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 4 вересня 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 32.01 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 4 вересня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 4 вересня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.26 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 4 вересня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і склав 29.49 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 4 вересня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і склав 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 4 вересня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 27.024 700
EUR євро 32.006 700
RUB рубль 0.371 120
GBP Фунт стерлінгів 37.260 300
CHF Швейцарський франк 29.491 700
PLN польський злотий 7.100 200
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics