У новозеландському Окленді через теракт постраждали 7 осіб

Семеро людей постраждали в результаті теракту в новозеландському Окленді, троє з них перебувають у важкому стані, заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, повідомляє РИА Новости.

У п'ятницю чоловік напав на людей в супермаркеті новозеландського міста Окленд, поліції вдалося застрелити зловмисника. Прем'єр-міністр назвала напад терактом, було відомо про шість постраждалих.

"Вчора постраждало семеро людей. П'ятеро з них знаходяться в лікарні, троє - у важкому стані" , - заявила політик в прямому ефірі.

Трансляція її виступу велася на YouTube-каналі газети New Zealand Herald.

За словами Ардерн, нападник був відомий владі та знаходився під наглядом правоохоронців, але раніше він не скоював ніяких злочинних дій, які дозволили б посадити його до в'язниці, перш ніж він скоїв напад. Комісар поліції Ендрю Костер повідомив, що серед постраждалих не було співробітників поліції, всі постраждалі - звичайні відвідувачі магазину.