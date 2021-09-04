У Києві обмежать рух через "Uklon Нічний забіг"

У Києві 4 вересня з 18:00 до 23:00 обмежать рух транспорту, в зв'язку з проведенням спортивного масового заходу "Uklon Нічний забіг", заявила Київська міськадміністрація, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За інформацією патрульної поліції Києва, у зв'язку з проведенням спортивного масового заходу 4 вересня з 18:00 до 23:00 в місті обмежать рух на вулицях: Петра Сагайдачного, Набережно-Хрещатицькій, Гаванському мосту (тільки в напрямку вулиці Набережно-Рибальської), Володимирському узвозі (тільки в напрямку вулиці Петра Сагайдачного), шосе Набережному (обмежать рух тільки в напрямку від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької), Набережно-Рибальській (обмежать лише в напрямку Північного моста до вулиці Електриків)" , - зазначено в повідомленні.

Заїзд на міст Метро залишать з Дніпровського спуску, з'їзд з моста Метро працюватиме тільки на естакаду. Рух від моста Патона буде можливим на з'їзд в Дніпровський проїзд.

За інформацією організаторів, головна подія "Uklon Нічний забіг" буде на Контрактовій площі (від вулиці Костянтинівської), вулиці Сагайдачного (від Контрактової площі до вулиці Андріївської), вулиці Іллінській (від Контрактової площі до вулиці Братської).

Також змагання пройдуть за такими маршрутами: дитячі забіги - Контрактова площа, 2/1 - Контрактова площа - вулиця Петра Сагайдачного - вулиця Петра Сагайдачного, 25 - вулиця Петра Сагайдачного - Контрактова площа - Контрактова площа, 2/1, Uklon Night Run 10 km - Контрактова площа, 2/1 - Контрактова площа - вулиця Петра Сагайдачного - Боричів узвіз - естакада лівоповоротного з'їзду з Володимирського спуску на вулицю Набережно-Хрещатицьку - вулиця Набережно-Хрещатицька - Набережне шосе - заїзд з Набережного шосе на Дніпровський спуск - Набережне шосе - вулиця Набережно-Хрещатицька - естакада лівоповоротного з'їзду з Володимирського спуску на вулицю Набережно-Хрещатицьку - Боричів узвіз - вулиця Петра Сагайдачного - Контрактова площа - Контрактова площа, 2/1, Uklon Night Run 5 km - Контрактова площа, 2/1 - Контрактова площа - вулиця Петра Сагайдачного - естакада лівоповоротного з'їзду з Володимирського спуску на вулицю Набережно-Хрещатицьку - вулиця Набережно-Хрещатицька - Гаванський міст - вулиця Набережно-Рибальська зупинка громадського транспорту "мостовий перехід" - вулиця Набережно-Рибальська - Гаванський міст - вулиця Набережно-Хрещатицька - естакада лівоповоротного з'їзду з Володимирського спуску на вулицю Набережно-Хрещатицьку - вулиця Петра Сагайдачного - Контрактова площа - Контрактова площа, 2/1, Uklon Night Run 2 km - Контрактова площа, 2/1 - Контрактова площа - вулиця Петра Сагайдачного - Боричів узвіз - Володимирський узвіз - Європейська площа - Володимирський узвіз - Боричів узвіз - вулиця Петра Сагайдачного - Контрактова площа - Контрактова площа, 2/1.

Як повідомляється, "Uklon Нічний забіг" - особливий формат заходу, який поєднує забіг по вулицях нічного міста і фантастичне шоу з костюмованої вечіркою і драйвовою музикою. Кожен учасник може пробігти свою дистанцію в будь-якому вигляді, а автори найоригінальніших костюмів отримають спеціальні призи.