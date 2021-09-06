Вчені визначили найболючішу породу собак

В ході селекції багато собак придбали різні хвороботворні генетичні мутації. Дослідники секвенували 20 тварин восьми найпопулярніших порід, серед яких біглі, німецькі вівчарки nf ретривери, повідомляє Лента.Ру.

Вчені Уппсальского університету Швеції визначили найболючішу породу собак. Про це повідомляє New Scientist. З'ясувалося, що кавалер-кінг-чарльз-спанієль є найболючішою породою собак.

Вони мають найбільшу кількість небезпечних генетичних варіантів. За даними вчених, генетичні варіанти у них пов'язані з серцевою недостатністю.