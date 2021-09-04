ДТП з фурою на Львівщині - поліція уточнила число загиблих

В результаті ДТП в місті Рудки на Львівщині загинули три, а не чотири людини, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби місцевої поліції в ДТП загинули водій фури, 47-річний пішохід і жінка, яка була його ровесницею.

"Ще дві дівчинки у віці 10 і 16 років госпіталізовані, лікарі докладають усіх зусиль, щоб врятувати їх життя" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Сьогодні, заступник мера з гуманітарних питань міста Рудки Роман Біндас повідомив, що за його інформацією, у фури відмовили гальма.