В Apple відклали ідею сканувати зображення в iPhone

Apple відклала плани сканувати зображень користувачів на предмет матеріалів про сексуальне насильство над дітьми перед завантаженням їх у хмару, повідомляє Українська правда.

Як зазначається, подібне рішення слідує за негативною реакцією з боку груп конфіденційності.

В компанії заявили, що "ґрунтуючись на відгуках клієнтів, правозахисних груп, дослідників та інших осіб, ми вирішили в найближчі місяці виділити додатковий час, щоб зібрати інформацію та внести покращення, перш ніж випускати ці критично важливі функції безпеки дітей".