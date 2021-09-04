Оприлюднено план влади Британії в разі смерті Єлизавети II

Видання Politico повідомляє, що отримало у своє розпорядження плани влади Великої Британії на випадок смерті королеви Єлизавети II, повідомляє Новое время.

Згідно з даним видання, день смерті королеви буде називатися День Д. Інформацію про відхід монарха Букінгемський палац передасть уряду за допомогою коду Лондонський міст упав. Одним із перших про смерть Єлизавети II дізнається прем'єр-міністр.

Після офіційного повідомлення від королівського палацу прапори Уайтхоллу будуть приспущені не пізніше як через десять хвилин, щоб не викликати "гнів громадськості".

Похорони королеви пройдуть через десять днів після її смерті в Вестмінстерському абатстві. Міноборони організовує збройні салюти, а в усій країні буде оголошено хвилину мовчання. Ім'я наступника королеви назвуть о 10:00 ранку наступного дня.

У червні 2022 року британці відзначать 70-річчя з дня її вступу на британський престол, на який вона зійшла 6 лютого 1952 року.