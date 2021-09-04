Таліби пообіцяли покарати тих, хто стріляв в повітря бойовиків

Рух "Талібан" пообіцяв покарати тих, хто стріляв в повітря бойовиків, повідомляє Лента.Ру.

Як наголошується в повідомленні, у бойовиків, які стріляють в повітря в містах, будуть вилучати зброю і залучати їх до відповідальності.

"Заступник лідера талібів Мохаммад Якуб видав ряд розпоряджень щодо тих, хто стріляє в повітря. Від завтрашнього дня у кожного, хто буде стріляти в повітря в Кабулі чи інших містах, буде негайно вилучено зброю. Такі дії завдають шкоду казні, тому їх винуватців буде притягнуто до відповідальності ", - йдеться в заяві.

3 вересня повідомлялося, що представники талібів в Кабулі салютують падіння бунтівної провінції Панджшер.