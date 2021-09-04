В Криму силовики проводять обшук у заступника голови Меджлісу
В Криму російські силовики проводять черговий обшук. Цього разу прийшли до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля, повідомляє РБК-Україна.
Обшук проводять у селі Первомайське Сімферопольського району Криму.
"Проходить обшук у Нарімана Джеляла-кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу, забороненого РФ в 2016 році", - повідомили правозахисники.