В Криму силовики проводять обшук у заступника голови Меджлісу

В Криму російські силовики проводять черговий обшук. Цього разу прийшли до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля, повідомляє РБК-Україна.

Обшук проводять у селі Первомайське Сімферопольського району Криму.