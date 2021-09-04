Що робити, якщо автомобіль починає іржавіти

Корозія, певно, найприкріша з неприємностей, з якими стикається власник немолодого автомобіля. Адже іржа стиха нищить найдорожчу частину машини – кузов. Пропонуємо короткий лікнеп щодо усунення іржі на враженій цим лихом, повідомляє 24 Канал.

Будь-який металевий кузов – навіть з алюмінію – рано чи пізно стане іржавим та поступово буде з’їдений корозією до стану, непридатного до експлуатації. Час, коли це станеться, залежить частково від конструкції машини, а більшою мірою – від заходів з антикорозійного захисту, вжитих колись або на заводі-виробнику, або одним з власників.

Класичний спосіб ремонту деталі, враженої корозією: “гнилу” частину вирізали та поставили латку точковим зварюванням. Залишилося зашпаклювати й пофарбувати “переходом”

Але, за великим рахунком, це вже не має значення для власника, який виявив на своїй машині корозію – його завдання якомога швидше розпочати ремонт. Чим далі власник відкладатиме його, тим дорожче врешті-решт обійдуться роботи. Отже, де шукати найбільш загрозливі вогнища корозії на кузові машини та як їх усунути?

Помітні місця

Почнемо з найстрашнішого – тобто, з найдорожчого: дверцят. Іржа на цих деталях проявляється перш за все з нижньої частини периметру. І коли вже вона стає помітною, значить, двері всередині всерйоз пошкоджені. Для ремонту потрібен досвідчений – і високооплачуваний! – майстер. Адже йому доведеться “розпаковувати” двері – розвальцьовувати зовнішню панель дверцят, від’єднуючи її від рамки. А потім вирізати вражені корозією фрагменти і на рамці, і на панелі, за можливості маскуючи їх. Далеко не кожен майстер в наш час береться за таку роботу, адже це вже швидше не ремонт, а реставрація. Приблизно те саме можна сказати про іржаві краї капоту та кришки багажника.

Колісні арки – місця, де корозія з’являється чи не у першу чергу. З точки зору ремонту це проблема не надто важкого рівня

З іншого боку, найпростіший випадок – іржа на кромках вирізів колісних арок. Іноді, якщо процес лише почався, вдається обійтися навіть без видалення і заміни фрагментів крил, просто зачистивши метал до блиску. Та й щоб вирізати шматки і замінити їх, непотрібно особливо великого обсягу робіт.

Зазначимо, що саме для цих місць часто продаються так звані ремвставки – невеликі фрагменти кузовних деталей, замість тих, що мають тенденцію іржавіти в першу чергу. Іноді буває сенс поміняти цілком усе крило (на нове або вживане), а уражені внутрішні, сусідні з ним елементи відремонтувати латками.

Іржа на порогах часто лякає недосвідченого користувача, а насправді це один з найпростіших випадків – якщо вже можна говорити про простоту зварювальних робіт. Майте, однак, на увазі, що пороги мають “начинку” – внутрішні підсилювачі, які успішно гниють всередині без зайвого “розголосу”.

Пороги – силовий елемент кузова автомобіля, тому всередині завжди є додаткові підсилювачі, які теж іржавіють

Коли вже зварювальник виріже для заміни зовнішню частину порогу, то замінити й внутрішні елементи буде не важко. У гіршому випадку доведеться заміняти увесь короб порогу аж до днища.

Всередині

Побачити іржу під міцно закріпленим килимом не завжди просто, але це один з непростих випадків, виявити який іноді в інший спосіб неможливо. Дно кузова, його центральний тунель та зона в ногах водія бувають подвійними, коробчастого перетину, тож з’їдений метал побачити із зовнішнього боку не завжди реально.

Під капотом можна побачити пошкоджені “рудою хворобою” силові деталі кузову: опори (чашки) підвіски, лонжерони, балки. Тут чимала складність у тому, що часто їхній ремонт, навіть не пов’язаний із суцільною заміною деталі, вимагає демонтажу двигуна, трансмісії та підвіски. Схожі неприємності можуть чекати й у багажнику, але там метал кузову частіше прикритий декоративною оббивкою.

Під капотом теж дещо іржавіє. Часто в такий ситуації власник бачить вже кінцевий етап руйнівного процесу: всередині чашки підвіски вже все згнило

Слід знати, що частини кузову із закритими порожнинами (балки, лонжерони, підсилювачі) найчастіше гниють із середини, довго залишаючись при тому цілком красивими зовні. Ремонтують подібні силові елементи або накладками свіжого металу, або заміною фрагментів або цілої деталі. Звісно, перш за все треба вирізати ушкоджені місця і зачистити прилеглі поверхні.

З-під дна

Знизу автомобіля можна побачити як малопроблемні явища (дірки у підлозі), так і силові елементи – лонжерони, кронштейни тощо. Для ремонту цих місць або їхньої заміни майже завжди доводиться розбирати салон та/або багажник. І чим багатіше укомплектований автомобіль, тим дорожче це буде коштувати.

Ремонтом нижніх частин кузову не можна нехтувати, хоча вони і не мозолять очі, адже у тій зоні більшість елементів виконують несучу функцію – тобто коли балки та лонжерони геть втратять здатність тримати навантаження, може статися ДТП.

Геть іржавий лонжерон несучого кузова – серйозна проблема. Потрібен великий ремонт, якщо не сказати – реставрація

На старих машинах постраждати від корозії може не лише кузов, а й навіть деталі підвіски – важелі, кронштейни амортизаторів тощо. Ремонтувати їх частковою заміною фрагментів не бажано, краще придбати цілу деталь, оскільки в ходовій частині відступлення від розмірів навіть на міліметр призводить до порушення геометрії встановлення коліс – з усіма наслідками під час руху. Насамкінець нагадаємо, що скрізь, де майстер вирізає іржаві фрагменти, він повинен вичищати залишені деталі до блиску. Інакше корозія вже через півроку-рік знову вилізе назовні, скрізь фарбу або шар антикору.

Рекомендація:

Діагностуючи свій автомобіль на предмет корозії, майте на увазі, що 100% проблем можна буде побачити лише після повного розбирання автомобіля, а то й у процесі робіт, коли частину кузовних деталей буде демонтовано. Тож у випадку з корозією завжди будьте готові до гіршого: і до більших обсягів робіт, і до більших витрат на запчастини.